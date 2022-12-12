Manisa’da Çağatay Uluçay İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için atık malzemelerden kedi evleri yaparak Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Manisa’da Çağatay Uluçay İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için atık malzemelerden kedi evleri yaparak Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Çağatay Uluçay İlkokulu öğrencileri çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı çerçevesinde örnek bir çalışmaya imza attı. 3 ve 4. sınıf 18 şubede eğitim gören 637 öğrenci atık malzemelerden kediler için 46 yuva yaptı. Okul Bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan da katıldı. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Çağatay Uluçay İlkokulu Müdürü Yaşar İzgüt, amaçlarının hem geri dönüşümün önemine dikkat çekmek hem de soğuk kış günlerinde hayvanların soğuktan korunmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak olduğunu ifade etti. İzgüt açıklamasında, “Okul olarak bu yıl katıldığımız Eko-Okullar Projesi ile geri dönüşüm ve atıklar konusunu çalışıyoruz. Amacımız attıkların azaltmak, çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümü desteklemek. Bu çerçevesinde atık malzemelerle velilerimizin öğrencilerimiz ile birlikte tasarladığı kedi yuvalarımızı okul bahçemizde şenlik havasında süsleyerek Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibine teslim ettik. Bu şekilde yaptığımız projenin diğer okullara da örnek olmasını umuyoruz. Yunusemre Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kedi yuvalarını teslim alan Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan ise öğrencilere Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin selamını iletirken; duyarlılıklarından dolayı da teşekkür etti. Özcan, yuvaların kentin ihtiyaç duyulan noktalarında konuşlandırılacağını söyledi.