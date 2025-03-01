Denizli’de kaybolan minik Nazlı’nın cansız bedeni 27 saatlik aramanın ardından dere kenarında bulundu.

Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde oyun oynarken kaybolan Nazlı Şeşen (4) için yapılan arama çalışmalarında minik çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Dün öğlen saat 12.00 sıralarında kaybolan küçük kızın cesedi, Aksu Deresi kenarında bulundu. Dere kenarında bulunan terlikleri üzerine dereye düştüğü değerlendirilen küçük Nazlı’nın dere boyunca yapılan aramalarında, öğleden sonra 15.30 sıralarında dalgıçlar tarafından kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları tarafından sudan çıkartılan minik kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.