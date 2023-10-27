Kırşehir’de yaşayan ortaokul öğrencisi Mustafa Ferah, 7 yaşından itibaren engellilere akülü araba desteği sağlamak amacıyla mavi kapak topladı. 6 yılda yaklaşık 7 bin adet mavi kapak toplayan Mustafa, kapakları vakıf yöneticilerine teslim etti.

Ortaokul Öğrencisi Mustafa Ferah, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve hareket özgürlüklerini artırmak için harekete geçti. Engelliler için akülü araba temin etmek amacıyla başlatılan kampanyada, mavi kapakları toplayarak bir engelliye umut olmak için yola çıktı. 6 yılda yaklaşık olarak 7 bin mavi kapak toplayan Ferah, "İlkokulda arkadaşlarım ve öğretmenlerimden gördüğüm destekle engellilere ışık olmak için mavi kapak toplamaya başladım. Anne ve babam işlerinden geldiklerinde onların da cep ve çantaları mavi kapak dolu oluyordu. 7 bin üzerinde mavi kapak topladım" dedi. Toplanan mavi kapaklar, geri dönüşüm sürecinden geçirilerek engellilere akülü araba sağlamak için kullanılacak.

Mustafa Ferah’ın davranışının duygu dolu anların yaşanmasına vesile olduğunu söyleyen Kırşehirliler Vakfı Yöneticisi Yasin Yavuz yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Mavi kapakları toplayarak bu kampanyaya katkıda bulunmak, bizleri duygulandırdı. Umarım bu küçük adım, engelli bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olmalarına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Mustafa Ferah’ın yaptığı örnek davranış, dernek yönetimi tarafından hazırlanan plaket ile de ödüllendirildi.