Van Aişe-i Sıddıka Kız Kur’an Kursu öğrencileri, 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan’ın eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde iftar açtı.

Eski Van Şehrinin Ortakapı Mahallesi’nde yer alan bölgede 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi, bu yıl Ramazan ayında birçok programa ev sahipliği yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılı Ramazan ayı temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlemişti. Bu çerçevede İl Müftülüğü de başta deprem bölgesinde etkilenenler olmak üzere, birçok grup için iftar programları düzenliyor.

İl Müftülüğü yine bu program çerçevesinde Aişe-i Sıddıka Kız Kur’an Kursu’dan 150 öğrenci için iftar programı düzenledi. Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, iftar programı öncesi cami hakkında kısa bilgi verdi. Daha sonra programa katılan Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri ise 10-14 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerini selamladı.

Programda konuşan Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri, bu yılki temalarının ‘Ramazan ve Dayanışma’ olduğunu belirtti. Küçük Kur’an kursu öğrencilerinin bu programı unutmayacaklarını ifade eden Müftü Vekili Emiri, “Küçük çocuklar aynı sofrada buluşarak birlikte yemek yiyip, ikramda bulundular. Bizler de bu günleri unutmayacağız. Aişe-i Sıddıka Kız Kur’an Kursumuz şu ana kadar çok sayıda mezun verdi. Burada yetişen genç kızlarımız gelecekte hem evlatlarını yetiştirecekler hem de toplumumuza hizmette bulunacaklardır” dedi.

Duaların okunduğu iftar programında, küçük kursiyerler ilahiler seslendirdi.