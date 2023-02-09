Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremden 56 saat sonra bir binanın enkazından küçük bir kızı yaralı olarak çıkardı.

Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremden 56 saat sonra bir binanın enkazından küçük bir kızı yaralı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerden sevindirici bir haber daha geldi. Buradaki Resital Konutları’nda arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremden 56 saat sonra enkaz altından küçük bir kızı yaralı olarak kurtardı. Küçük kız, enkazdan çıkartılmasının ardından UMKE ekiplerine teslim edildi.