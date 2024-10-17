Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde balkondaki demir korkuluklardan kafasını dışarı çıkartan 7 yaşındaki kızın kafası korkuluğa sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yaşandı. Yaşadıkları ikinci kattaki evin balkonuna çıkan 7 yaşındaki Rabia G., kafasını demir korkuluklardan dışarı çıkartıp sokağa bakmak istedi. Bir süre sokaktan geçenleri izleyen küçük kız, kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı.

Ailesi küçük kızın kafasını çıkartamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından demir korkuluk keserek kafası sıkıştığı yerden çıkartılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.