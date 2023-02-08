Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 36 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak kurtardı.
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