Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 36 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak kurtardı.

İHA muhabirleri fark etti, 45 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

İHA muhabirleri fark etti, 45 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı.

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