Bodrum’un Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda Highlight Hotel içerisinde yer alan Küçük İskele, damaklarda enfes tatlar bırakan lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor.

İnan Türkdoğan’ın işletmeciliğini yaptığı Bodrum’un en sofistike atmosferine sahip mekan, Ege yöresine ait mezeleri, salataları, mangal lezzetleri ve iskele üzerinde yer alan masaları ile misafirlerine eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Misafirlerine sadece yemek değil aynı zamanda bir kültür hizmeti sunduklarını belirten İnan Türkdoğan, "Yemek bir beslenme alışkanlığı olduğu kadar aynı zamanda önemli bir kültürdür. Küçük İskele’de biz sunum yaparken damak tadı ile kültür hizmeti de sunuyoruz. Bir çok medeniyete beşiklik etmiş Ege, sadece kültürel yaşamı ile değil sofraları ile önemli bir kültürü barındırır. Biz bir yandan turizm hizmeti verirken diğer yandan da Ege’nin kültürünü de yaşatmaya gayret ediyoruz" dedi.