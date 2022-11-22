Sanata ve sanatçıya yönelik etkinliklere ve sergilere ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, Ressam Saeed Aghanejad ve Ressam Zeynep Güray’ın eserlerinden oluşan “Küçük İnsanların Gölgeleri” adlı karma resim sergisinin açılışında sanatseverleri bir araya getirdi.

Sanata ve sanatçıya yönelik etkinliklere ve sergilere ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, Ressam Saeed Aghanejad ve Ressam Zeynep Güray’ın eserlerinden oluşan “Küçük İnsanların Gölgeleri” adlı karma resim sergisinin açılışında sanatseverleri bir araya getirdi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulan ve 53 tablonun yer aldığı serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile sanata gönül veren vatandaşlar katıldı. Başkan Yardımcısı Uçar, Kartal Belediyesi olarak her zaman sanatçılara destek verdiklerini belirtti. Sanatçılara emeklerinden dolayı teşekkür eden Uçar, Ressam Zeynep Güray’a bir buket çiçek, Saeed Aghanejad’a ise Kartal heykelciği takdim etti. Uçar, daha sonra sanatçılar ile birlikte sergiyi gezerek resimler hakkında bilgi aldı.

Deniz ve gökyüzü temalı resimlerin yanı sıra küçük insan gölgelerinin de başrolde olduğu sergi 27 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.