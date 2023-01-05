Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki yürüme engelli Huriye Buhurcu’yu İstanbul’da yaşayan hemşehrisi tarafından akülü engelli sandalyesi hediye edildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki yürüme engelli Huriye Buhurcu’yu İstanbul’da yaşayan hemşehrisi tarafından akülü engelli sandalyesi hediye edildi.

Akşehir Belediyesine gelerek akülü engelli sandalyesi bağışlamak istediğini belirten hayırsever vatandaşın bağışladığı yeni akülü engelli sandalyesi, Akşehir Belediyesinin katkılarıyla Altunkalem Mahallesinde ikamet eden Buhurcu ailesinin yürüme engelli kızı Huriye’ye teslim edildi. Akülü engelli sandalyesini Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve Sosyal Yardım İşleri Şefi Gönül Kirit evlerine giderek Huriye Buhurcu’ya teslim etti. Aileye yeni akülü sandalyelerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akkaya, “Minik kızımız şehrimizdeki bir rehabilitasyon merkezine gidiyor, ayrıca da Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonuyla eve öğretmeni de geliyor. İstanbul’da yaşayan Akşehirli hemşehrimiz Nimet Nuzumlalı Hanımefendinin finansmanıyla Akşehir Belediyesi olarak kızımıza aracını ulaştırmış olduk. Belediyemizde zaman zaman, birkaç yılda bir, bu tür araçlar temin edip engelli vatandaşlarımıza kazandırıyordu. İstanbul’daki değerli hemşehrimizin bu yardım talebi doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bu aileyi münasip gördü ve Huriye kızımıza bu sandalyeyi kazandırmış olduk. Sağlıcakla, kazasız belasız, güle güle kullanmasını arzu ediyoruz. Huriye kızımız resim yapıyormuş, inşallah bundan sonra Akşehirimiz, Nasreddin Hocamız, Akşehir Kirazımızla ilgili resimler yapacak ve bizlere gösterecek” dedi.