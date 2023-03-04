Tepebaşı Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştireceği Küçük Hayatlar Büyük Başarılar adlı okuma tiyatrosu, Eskişehirli kadınlar ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştireceği Küçük Hayatlar Büyük Başarılar adlı okuma tiyatrosu, Eskişehirli kadınlar ile buluşacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da Küçük Hayatlar Büyük Başarılar adlı okuma tiyatrosu Eskişehirli kadınlar ile buluşacak. Vega AVM ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte oyuncu Mete Ayhan ve piyanist serap Yılmaz, metin yazarlığını Aslı Zeytin’in yaptığı okuma tiyatrosunda izleyicilerin karşısına çıkacak.

8 Mart Çarşamba günü 18.30’da gerçekleşecek etkinlik, Vega AVM 6 numaralı sinema salonunda gerçekleşecek.