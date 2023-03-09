Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Küçük Hayatlar Büyük Başarılar adlı okuma tiyatrosu, Eskişehirli kadınlardan beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi, özel günlerde özel etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da Küçük Hayatlar Büyük Başarılar adlı okuma tiyatrosu Eskişehirli kadınlar ile buluştu. Vega AVM ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte oyuncu Mete Ayhan ve piyanist Serap Yılmaz, metin yazarlığını Aslı Zeytin’in yaptığı okuma tiyatrosunda izleyicilerin karşısına çıktı. Okuma tiyatrosunda kadınların öyküleri, duygusal bir performans ile izleyicilere aktarıldı.

“Kadınlarımızın hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum”

Etkinlik sonunda katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Zaman zaman hüzünlü ama çok güzel hikayeler dinledik. Bizim Kurtuluş Savaşımıza baktığınızda kadınlarımızın kahramanlıklarını görürsünüz. Cumhuriyetimizin kurulması ile de Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımıza verdiği değeri görüyorsunuz. Birçok medeni ülkeden yıllar önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanındı. Maalesef son 20 yılda ise kadınlarımız için zor bir dönem oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin iptali de ayrı bir yara oldu. Mayıs ayından sonra İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar hayata geçeceğine inanıyorum. Kadının sosyal hayatta, iş hayatında yaşadığı zorluklar, töre cinayetleri, evlilik içi şiddet olayları, kadınlarımızın yaşamını yitirmesi gibi olaylar çok üzücü. Ama her şeye rağmen kadınlarımızın hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum. Kaybettiğimiz tüm kadınları da saygı ve rahmet ile anıyorum. Kadını ile erkeği ile güzel yarınlara yürüyeceğimiz bir gelecek diliyorum” dedi.

Başkan Ataç daha sonra oyuncu Mete Ayhan, piyanist Serap Yılmaz ve metin yazarı Aslı Zeytin’e teşekkür ederek Sukurusu Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan plaketleri takdim etti. Tepebaşı Belediyesi’nin kadın meclis üyelerinin de izlediği okuma tiyatrosu, alkışlar eşliğinde sona erdi.