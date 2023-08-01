Bursa Karagöz Müzesi’nde izlediği gölge oyunun ardından ‘hayali’ olmaya karar veren ve müzedeki tasarım atölyelerine katılan 11 yaşındaki Ali Demir, ilk oyununu sergilediği ailesi ve sınıf arkadaşlarından tam not aldı.

Yıl boyunca yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi, gösterilerin yanı sıra yapılan atölye çalışmalarıyla da karagöz gölge oyununu yeni nesillere aktarıyor. Gölge oyununu izlemek için geldiği Karagöz Müzesi’nde tasvirlerin perde üzerinde canlandırılmasından etkilenen 11 yaşındaki Ali Demir, sonrasında Karagöz Tasarım atölyesine düzenli olarak katılım sağladı. Atölyede ustalardan karagöz gölge oyununun tarihçesi, tasvir tasarım ve oynatma dersleri alan küçük hayali, ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle ilk gösterisini sergiledi. Karagöz Müzesi’nde sınıf arkadaşları ve ailesine yaptığı eğlenceli gösteri büyük beğeni toplarken, sınıf arkadaşları Küçük Hayali Ali’yi dakikalarca alkışladı.

Türkiye’nin en genç hayalilerinden olan Ali, ilk gösterisinden dolayı büyük heyecan yaşadığını dile getirerek, “Bu sanata kağıda küçük küçük Karagöz evleri çizerek başladım. Karagöz Müzesi’nde tasarım atölyesine gelerek asetattan kukla yaparak perdede oynattım. Gösterileri perdenin arkasından merakla izledim. Hocalarım beni çalıştırdı. Arkadaşlarım sesleri nasıl çıkardığımı merak ediyorlar. Bunun bir sır olduğunu ve çalışırlarsa, isterlerse onların da bunu yapabileceğini söylüyorum. Bu sanatı yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Karagöz Sanatçısı Hasan Mert Karakaş, “Çırağımız Ali Demir’in ilk gösterisinin heyecanını yaşıyoruz. Ali, Karagöz Müzesi’nde pek çok karagöz tasvir yapım atölyesine katıldı. Bu atölye çalışmalarına 8-13 yaş arasındaki çocuklarımız katılabiliyor. Bu atölye çalışmalarında çocuklarımız ile asetattan Karagöz tasvirleri hazırlıyor ve tasvirleri de sahnede buluşturuyoruz. Ali Demir’de atölye çalışmalarına katılan yetenekli çocuklarımızdan bir tanesiydi. Uzun bir çalışma süreci geçirdik, eksiklerini tespit edip gidermeye çalıştık. İlk kez seyirci karşısında geleneksel bir oyun olan ‘Salıncak’ oyunuyla gösteriye çıktı. Yetenekli ve ilgili çocukları Karagöz tasvir yapım atölyesine getirmek isterseniz, Karagöz Müzesi’ne ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.