Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van’ın ve bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Başkan Ömer Demez öncülüğünde 18 kişilik ekip, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı’na tırmandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Demez, "Zirvemiz bitti. Şu an Dargeçit’teyiz. Gerçekten zor geçit. Kış için söylüyorum. Hava bugün çok güzeldi. 18 kişilik bir ekiple güzel bir tırmanış gerçekleştirdik. Manzara muhteşemdi. Görüş mesafesi de güzeldi. Sühan Dağı ile çevre dağlar görünüyor, manzara muhteşem" dedi.

Eksi 8 derecede, Van’ın eteklerinde konuşlandığı Küçük Erek Dağ zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Demez, "Vadi Doğa Sporları Kulübü sporcuları ve aynı zamanda Nas-Sar arama ve kurtarma ekibi olan bu sporcular ile hem kondisyon sağlamak hem de alıştırma yapmak amacındaydık. 2 bin 800 rakımlı zirve tırmanışına saat 9.00’da başlayıp 16.15’te başarı ile tamamladık. Erek Dağı, art arda sıralanmış 2 dağdan oluşmaktadır. Küçük Erek Dağı ile Büyük Erek Dağı’nın adeta kucağına oturmuş ve onun bünyesinde Van’dan bakıldığı zaman kaybolmuş gibi görünür. Oysa küçük dağ ile büyük dağ arasında kocaman bir vadi bulunmaktadır. Küçük Erek Dağı 2 bin 800 metre, Büyük Erek Dağı ise 3 bin 204 metre yüksekliğindedir. Bu dağlara tırmanıldığında Van bütün detayları ile görülmektedir. Batıda Süphan Dağı ve Van Kalesi, Güneydoğu’da Artos Dağı ile İhtiyar Şahap Dağları, güneyde Nazo Dağı, Güneydoğu’da Başet Dağı, kuzeyde Erçek Gölü ile yaklaşık 100 kilometre uzaktaki büyük ve küçük Ağrı Dağları, kuzeybatıda Sıhhke Gölü çok net görülmektedir. Biz de bu hafta sonu arkadaşlarımızla Küçük Erek Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Katılım sağlayan arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.