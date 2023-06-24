Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 7 yıldır görev yapan ve birçok başarılı çalışmaya imza atan polis memuru Fatih Erbakan’ın oğlu Mehmet Eren Erbakan bugün sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı.

Sultan Erbakan ve polis memuru Fatih Erbakan’ın oğulları 7 yaşındaki Mehmet Eren Erbakan için bugün ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi’nden sahil bandındaki Polis Evi’ne kadar sünnet konvoyu düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerin katıldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Polis Evi’nde düzenlenen sünnet törenine; Emniyet birim amirleri, polisler, Erbakan ailesi ve çok sayıda misafir katıldı.