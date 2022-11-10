Körfez Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Bartın’da yaşanan maden faciası sonrasında babası vefat eden çocuklara oyuncak gönderdi.

Körfez Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Bartın’da yaşanan maden faciası sonrasında babası vefat eden çocuklara oyuncak gönderdi.

Çocuk Meclisi üyeleri dün topladıkları oyuncakları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne getirerek buradan Bartın’a ulaştırmak için yola çıkarttı. Programa Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan da katılırken, çocuk meclisi üyeleri de bir açıklama yaptı. Çocuk Meclisi Başkanı Hümeyra Ortaç, "Bartın’da meydana gelen maden faciasında babalarını kaybeden arkadaşlarımızın acısını bizler de yaşadık. En azından çocuklarının acısını dindirmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına Çocuk Meclisi’miz olarak başlattığımız kampanyada topladığımız oyuncakları onlara gönderiyoruz" diye konuştu.