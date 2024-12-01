Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında hızla yayılan el ayak ağız hastalığı, özellikle kreşlerde ve okul öncesi dönemde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, hastalığın ağız sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, ailelere ve eğitimcilere önemli uyarılarda bulunuyor.İSTNBUL (İGFA) - “El, ayak, ağız hastalığı enterovirüslerin sebep olduğu, çocukları ve özellikle 5 yaş altı grubu etkileyen, viral bir hastalıktır.” açıklamasında bulunan Dt. Nurgül Demir “Solunum yoluyla, tükürükle veya yakın temasla bulaşabilen el, ayak, ağız hastalığının diş hekimliği açısından önemi, ağız yaraları ile de tanı koyulabilmesidir. Doğru tanı koyulabilmesi için, hastanın tıbbi öyküsü detaylı bir şekilde sorgulanmalı, lokal veya sistemik diğer olası etkenler ihtimal dışı bırakılmalıdır.” diyor. Dt. Nurgül Demir, "Hastalığın en belirgin semptomları arasında ağız yaraları ve deri döküntüleri bulunuyor. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı ile seyreden, avuç içlerinde, ayak tabanında kırmızı noktalar halinde başlayıp sonrasında içi su toplayan lezyonlarla karakterize bu hastalıkta; boğaz ve ağız bölgesinde de ağrılı lezyonlar görülebilir Ağız yaraları, çocukların su içmekte ve yemek yemekle ilgili zorluklar yaşamasına sebep olabilir. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalığın seyrini uzatabilir" diye belirtiyor. Ağrılı yaraların beslenmeyi engellediği durumlarda, prebiyotikler ve C vitamini açısından zengin gıdalarla bağışıklığın desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Hijyen,Beslenme ve Diş Sağlığı El Ele

Hastalığın yayılmasını önlemek için hijyenin kilit rol oynadığını ifade eden Dt. Demir, kreşlerde ve okullarda temizlik kurallarına uyulması, oyuncak ve yüzeylerin düzenli dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, ağız yaraları sebebiyle dişlerini fırçalayamayan çocukların diş sağlığını korumak için steril gazlı bez ile dişlerin temizlenmesinin önemine dikkat çekiyor.