Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Şampiyonası Muğla’da başladı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Basketbol Küçük Kızlar ve Erkekler Grup liderliği müsabakaları Muğla’da başladı. Muğla Atatürk Spor Salonu ve MSKÜ Meslek Yüksekokulu Spor Salonu’nda başlayan müsabakaların seremonisi Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 4 gün sürecek olan basketbol müsabakalarına erkeklerde 9, kızlarda 4 takım olmak üzere 200 sporcu katılım sağlayacak. Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir ve Muğla’dan Kızlar ve Erkekler toplam 13 takımın katıldığı Grup müsabakalarında Muğla’yı Erkeklerde Datça Yılmazlar Ortaokulu ve Marmaris Özel Türk Koleji Ortaokulu, Kızlarda ise Ortaca Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu temsil edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu hafta Türkiye Basketbol Federasyonu U16 Şampiyonası ile birlikte ikinci Basketbol Şampiyonası organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Basketboldan, Voleybola, Masa Tenisinden, Kanoya, Yelkenden Atletizme, Satrançtan Kick Boksa, Hokeyden Cimnastiğe, birçok branşta her geçen gün artarak devam eden spor organizasyonları ile Muğla sporda marka kent olma yolunda tüm hızıyla ilerliyor. Basketbol Grup müsabakalarında ilimizi temsil eden takımlar başta olmak üzere katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Şampiyona sonunda grup liderleri yarı final müsabakalarına gitmeye hak kazanacak.