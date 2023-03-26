Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren’ tekne orucu tutan Hataylı depremzede çocuklar için iftar programı düzenledi.

Hatay’da depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı noktada her gün 2 bin kişiye verilen iftar ve sahur yemeğinin yanında çocukları da ihmal etmiyor. Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucunu Hatay’da da yaşayan Büyükşehir Belediyesi, yarım gün oruç tutan çocuklara özel iftar programı düzenliyor. Oruç tutma yaşına gelmeyen çocukların yarım gün tuttuğu tekne orucuna Hataylı minikler büyük ilgi gösteriyor. Öğle saati iftar çadırına gelen çocuklar, hep birlikte sofra duası yapıp, oruçlarını açıyor. Böylelikle hem köklü bir gelenek yaşatılıyor, hem de çocuklar mutlu ediliyor.