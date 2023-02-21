Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Antalya’dan yardım getiren babası ile bölgeye gelen küçük Deniz, yaşıtlarına moral veriyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Antalya’dan yardım getiren babası ile bölgeye gelen küçük Deniz, yaşıtlarına moral veriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye Antalya’dan destek için gelen Sabri Helvacıoğlu, depremzedeler için hem yemek dağıtımına yardımcı oldu hem de çocuklar için oyun çadırı kurarak, keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Helvacıoğlu’nun 9 yaşındaki oğlu Deniz Helvacıoğlu da babası ile birlikte bölgeye gelerek yaşıtı olan arkadaşlarına hem moral oldu hem de onlara yardım getirdi.

Antalya’da esnaflık yaptığını ve bölgede bir parka mutfak kurduklarını söyleyen Sabri Helvacıoğlu, ‘‘Antalya’da esnafım. Oradaki arkadaşlarımla bir şeyler düşündük. Kahramanmaraş’ın Kayabaşı Mahallesinde bir parka mutfak kurduk. Sıcak yemek dağıtımı yaptık. Gece 24 saat dağıtım yaptık. Sahada bulunan AFAD, JAK gibi bütün arama kurtarma ekiplerine sıcak yemekler götürdük. Burası gariban ve eski bir mahalle. Çok yıkım yok ama yine de hasarlar çok. Ailelerini kaybeden insanlar var. Onlarla sosyalleştik arkadaş olduk. Kurduğumuz çadıra okuldan sıralar getirdik çocuklarla oyunlar, eğlenceler yaptık. Kendi oğlum Deniz’i de getirdim. Burada çocuklarla arkadaş oldular. Çocuklara hediyeler getirdi oğlum. Çadırda projeksiyon kurduk film izlettik çocuklara. Biraz destek olmak için buradayız. Çocuklar çok korkmuş sosyalleştiler çocuklar çok korkuyordu. Şimdi top oynuyorlar, şimdilik biraz unuttular. Bizim yaptığımız her şeyi herkes yapabilir. Bir arabasına semaver, kuru pasta, çocuklara oyuncaklar çoraplar getirip bölge bölge kendileri dağıtabilir” dedi.

“Arkadaşlarım üzülmesin diye onlara destek oluyorum”

Bölgedeki çocuklarla arkadaşlık kurduğunu ve onlara destek olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Deniz Helvacıoğlu, ‘‘Daha önce babam getirmedi ama çok ısrar ettim. Babamla buraya geldik. Buradaki depremzede çocuklarla arkadaşlık kurdum. Onlarla oynadım. Onlar üzülmesin diye onlara destek oluyorum. Onlara oyuncaklar eşyalar getirdim. Kankanın anlamı burada ‘Ede’ demekmiş. Burada çok edelerim oldu. Arkadaşlarım için üzülüyorum bazı arkadaşlarım enkazdan çıkmış. Diğer insanların çok dikkatli olmalarını söylemek istiyorum. Deprem çok kötü bir şey. Enkazın altında insanlar, kuşlar ölüyor. Bence herkes buraya gelmeli ve yardımcı olmalı insanlara. Gerekeni yapmalılar”