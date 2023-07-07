İnegöl Belediyesi’nin Dağcılık Spor Tırmanış branşında yer alan 2015-2009 yaş aralığındaki sporcularına yönelik Kestel Narlıdere kaya tırmanış sektöründe Kaya Tırmanış Kampı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Spor Tırmanış branşında eğitim alan öğrenciler için özel bir eğitim kampı düzenlendi. Kulüpte eğitimlerini sürdüren 2015-2009 yaş aralığındaki sporcular, Kestel Narlıdere kaya tırmanış sektöründe performanslarını sergiledi.

Kaya tırmanış kampı, Kestel Narlıdere Kaya Tırmanış sektöründe Türkiye Dağcılık Federasyonu 3. Kademe Antrenör Bülent Aktaş nezaretinde gerçekleştirildi. İlk gün çadır kurma, kampçılık, doğa yürüyüş disiplinleri, kaya tırmanış teknikleri ve iniş teknikleri demoları anlatılıp ikinci gün ise uygulamaya geçildi. İki gün verilen eğitim ile sporcular henüz çocuk yaşta birçok hatıra biriktirme ve sahada tırmanış tecrübesi edinme fırsatı buldular.