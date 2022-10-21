İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kişi, dört çocuğu tekme tokat dövdü. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekilerin de olaya tepki gösterdiği görüldü.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kişi, dört çocuğu tekme tokat dövdü. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekilerin de olaya tepki gösterdiği görüldü.
Olay dün Seferihisar Pazaryeri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ralli yarışlarını izlemeye gelen 4 küçük çocuk, M.E. adlı bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple darp edildi. M.E., çocukları tekme tokat döverken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevredekilerin tepki gösterdiği olayda aileler de M.E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kişi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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