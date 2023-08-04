Adana’nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği reklam panosunun içinde sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Muhammed Salih Sokak’taki Afet Evleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile oyun oynarken Büyükşehir Belediyesine ait kaldırım üzerindeki cam bilboarda giren 11 yaşındaki Rüzgar Umut B., kapağın kapanmasıyla pano içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korktuğu için gözyaşlarını tutamayan Rüzgar Umut’u itfaiye ekipleri çıkartarak ailesine teslim etti. Olay esnasında mahallede büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar çocuğun panodan kurtarılma anını ilgiyle izledi.