Faroz Balıkçı Barınağında demirli durumdaki kayığının üzerinde makara bulundurduğu gerekçesiyle 14 bin 860 TL para cezasına çarptırılan küçük balıkçılardan Osman Usta, makaranın demiri denizden çekmek amacıyla kullandığını belirterek cezaya tepki gösterdi.

Faroz Balıkçı Barınağında demirli durumdaki kayığının üzerinde makara bulundurduğu gerekçesiyle 14 bin 860 TL para cezasına çarptırılan küçük balıkçılardan Osman Usta, makaranın demiri denizden çekmek amacıyla kullandığını belirterek cezaya tepki gösterdi.

Limandaki kayığına fotoğraf çekilerek ceza yazıldığını ancak söz konusu makaranın avlanmaya yönelik olmadığını belirten Usta, kesilen cezanın düzeltilmesini isteyerek gerekli yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Makarayı belindeki rahatsızlık nedeniyle demiri denizden tekneye çekmek amacıyla yaptırdığını belirten Osman Usta, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce tarafıma gönderilen idari para cezası yazısında ’48 maddenin 5. bendine dayanılarak özel teknede ticari avcılıkta kullanılabilecek makara sistemi bulundurduğum tespit edilmiştir’ diyerek ceza kesiliyor. Oysa 48 maddenin 5. bendinde ticari amaç avcılıkta kullanıma izin verilen avlanma araçları ve bu araçların kullanımına yönelik alet ve ekipman bulundurulamaz hükmü vardır. İl Tarım Müdürlüğü yazısının ekinde resimlerde benim teknemin üzerinde her hangi bir avlanma aracı yoktur. Dolayısıyla makara bu araçları kullanmaya yönelik yapılmamıştır. Makarayı belimdeki rahatsızlık nedeniyle demiri denizden tekneye çekmek amacıyla yapılmıştır ve o amaçla kullanıyorum. İyi biliyoruz ki avlanma ruhsatnamesi düzenlenmemiş özel yatlar, gezi tekneleri büyük gemiler demirlerini denizden makarayla kaldırıyor” dedi.

Makaranın tek başına yasak olmadığını belirten Usta, “Demek ki tek başına makara yasak değildir. Avlanma araçlarını kullanımına yönelik yapılmamışsa dolayısıyla 48 maddenin 5. bendine göre kayığıma ceza yazmak, ne hukuki ne de kanunidir. İtirazımı yetkililere söylediğimde ’Git mahkemeye itiraz et’ diyorlar. Kardeşim senin bu keyfi uygulama yüzünden ben aylarca mahkemelerde mi uğraşacağım diyorum, ’yapacak bir şey yok’ diyor. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bu anlamda ilimizde çok sayıda küçük balıkçı mağdur edildi” diye konuştu.