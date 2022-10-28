Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Hayrullah Kubba 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Hayrullah Kubba 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Hayrullah Kubba 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı. Kubba mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıl dönümünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın neticesi olan Cumhuriyetin ilanını ilk günkü coşkumuzla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte örneğine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sorunlara karşın inanç ve kararlılık sembolü olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti armağan etmiştir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda tarihimizin en önemli modernleşme hamlesi, sosyal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, devletimizin şanlı tarihindeki en özel dönüm noktalarındandır. 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.