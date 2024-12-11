Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 14 Aralık Cumartesi günü ünlü sanatçı Kubat, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 14 Aralık 2024 Cumartesi günü çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Kubat, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Şef Eray İnal yönetiminde sahne alacak. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak konser iki bölüm olarak gerçekleşecek. Konserin ilk bölümünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Hakan Eyiden, sanatseverlere eşsiz bir performans sunacak. Hemen ardından Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Kubat, güçlü sesi ve yorumuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser için ücretsiz davetiyeler ebilet.denizli.bel.tr adresinden ulaşıma açıldı.