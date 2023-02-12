Küba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 32 kişilik bir sağlık ekibini Türkiye’de gönderdi.

Küba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 32 kişilik bir sağlık ekibini Türkiye’de gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye dünyadan yardım ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 32 kişiden oluşan bir sağlık ekibinin depremzedelere yardım için Türkiye’ye gönderildiğini aktardı.