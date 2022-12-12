Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde düzenlenen ücretsiz bayan kuaförlüğü ve cilt bakım kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açabiliyorlar.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde düzenlenen ücretsiz bayan kuaförlüğü ve cilt bakım kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açabiliyorlar.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan bayan kuaförlüğü ve cilt bakım kursunda, kalifiye bayan kuaförleri yetiştiriliyor. Eğitmenler tarafından kursiyerlere; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon ve cilt bakımı eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde düzenlenen kuaförlük ve cilt bakım kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak geleceğe güvenle bakabiliyorlar.

Kursumuza yoğun talep var

Kayaönü Aile Merkezi Cilt Bakım Eğitmeni Emel Kayadelen, kursa yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, “Yaklaşık 1 aydır burada kursiyerlerimize cilt bakımı eğitimi veriyorum. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Buradaki arkadaşlara yardımcı olmaktan çok keyif alıyorum. Her gün geldiğimizde onlara yeni bir şeyler öğretmek, onların da bana yeni bir şeyler kattığı görmek çok keyifli. Burada kursiyerlerimize genel anlamda hem pratik hem de teorik çalışmalar yapıyoruz. Sonrasında uygulamaya geçip gerek cihazlarımızla gerekse kozmetik ürünlerinden yardım alarak cilt bakımı konusunda kursiyerlerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Tabii bu eğitimler sonucunda kursiyerlerimize sertifika veriyoruz. Alınan bu sertifikalarla birlikte kursiyerlerimiz hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak, aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar. Ben, şahsım ve kursiyerlerimiz adına bizlere bu tür imkanları sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kursumuza katılmak isteyen tüm kadınlarımızı da kursumuza bekliyorum” şeklinde konuştu.

Bu tür kurslar bizim için çok önemli

Kendi işletmesini açmayı planlayan İlknur Kaya, “Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu kuaförlük ve cilt bakım kursuna katılıyorum. Burada hocalarımızın desteğiyle saç kesimi, saç boyama, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj gibi eğitimler alıyorum. Kuaförlük mesleğinin tüm püf noktalarını sağ olsun hocamız bizlere öğretiyor. Bunun yanında yine cilt bakımı konusunda eğitimler alıyorum. Almış olduğum eğitimlerle inşallah kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Bunun için de elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımıza bizlere sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Hocamıza da bizlere vermiş olduğu her türlü bilgi ve eğitimden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.