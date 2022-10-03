Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, "Pazar günü izin yapılmasına ilişkin alınan kararda bir değişiklik yoktur” dedi.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, "Pazar günü izin yapılmasına ilişkin alınan kararda bir değişiklik yoktur” dedi.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada kuaför, berber ve güzellik uzmanlarının izin günü tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Başkan Sarıkaya, “Türkiye’de 122 odamız var. Bazı oda başkanlarımızın izin günü tayin edememesinden dolayı uygulama için bakanlıktan ek süre talep edildi” diye konuştu. Salı günü isteyenlerin imza topladığı için böyle bir karar alındığı iddiasının doğru olmadığını ifade eden Sarıkaya, “İzin günü pazar olacaktır, izin gününü tayini edemeyen odalar için 1 Ocak tarihine kadar süre ertelendi, zaman tanındı. Pazar günü izin yapılmasına ilişkin alınan kararda bir değişiklik yoktur” şeklinde konuştu.

Kayıt dışı çalışan kuaförlerle ilgili konuşan Başkan Sarıkaya, “Yakın zamanda bu kapsamda 11 iş yerine zabıtalarla birlikte gerekli cezai işlemler uygulandı, bunları takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Eğitimlerin başladığını sözlerine ekleyen Sarıkaya, “Yaz sezonumuz bitti, eğitim sezonumuz başladı, Salı günü Taşbaşı Kültür merkezinde saat 10.00’da güzellik uzmanlarına yönelik eğitim programımız olacaktır, herkesi bekleriz” dedi.