Kocaeli’de kuaförlere yönelik profesyonel makyaj, kaş tasarımı, yeni nesil cilt bakımı, makeup, kaş tasarımı ve yeni nesil cilt bakımı eğitimleri verildi.

Esnaf odalarına her alanda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, odaların eğitimlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası birlikteliğinde düzenlenen workshop eğitimi İzmit Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Yavuz Doğar ile odaya üye olan işletmecilerin katıldığı eğitime ilgi yoğun oldu. Esnaf odası üyelerine yönelik profesyonel makyaj, kaş tasarımı, yeni nesil cilt bakımı, makeup, kaş tasarımı ve yeni nesil cilt bakımı eğitimleri verildi.