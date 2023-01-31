Tasarımcı Kuaför ve Eğitmen Osman Balcı, Samsun’da meslektaşlarına seminer verdi.

Tasarımcı Kuaför ve Eğitmen Osman Balcı, Samsun’da meslektaşlarına seminer verdi.

Türkiye’de ve Avrupa’da meslektaşlarının gelişmesi için eğitimler düzenleyen Balcı, Samsun’da meslektaşlarıyla bir araya geldi. Samsun’da bir otelde düzenlenen Masterclass seminerinde teknik kesim, renklendirme, perma ve keratin bakım konuları ile ilgili eğitim verildi. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi illerden 50 kuaförün katıldığı seminerde Balcı sanatını ve tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaştı. Meslektaşlarının tecrübe kazanmak ve meslekleriyle ilgili bilgilerini artırmak için çok hevesli olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Osman Balcı, "Eğitim çok verimli geçti. Mesleğimiz çok gelişmiş durumda. Türkiye’nin her bölgesinde eğitim vermekten ve bilgimi meslektaşlarımla paylaşmaktan, her bölgede imzamızın olmasından mutluyum" dedi.

Katılımcılar eğitim sonunda sertifikalarını aldı.