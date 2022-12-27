Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası eğitim sorumluları, Mahmudiye Ortaokulu’ndaki öğrencilerin saçını kesimini yaparak yeni yıl öncesinde çocukları mutlu etti.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası eğitim sorumluları, Mahmudiye Ortaokulu’ndaki öğrencilerin saçını kesimini yaparak yeni yıl öncesinde çocukları mutlu etti.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Mahmudiye ilçesinde bulunan Mahmudiye Ortaokulu öğrencilerine yılbaşı öncesinde sürpriz yaptı. Oda eğitim sorumluları Tuncay Gitgör, Aykut Kızılçay, Ekrem Kaçar, Seyfullah Gökalp ve Ceren Ersöz’ün de aralarında bulunduğu 14 kişilik ekip, yaklaşık 50 ortaokul öğrencisinin saç kesimini yaptı. Ardından öğrencilere bere hediye eden kuaförler yeni yıl öncesinde öğrencileri mutlu etti.