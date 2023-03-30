Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 22-28 Mart 2023 tarihleri arasında dünya genelinde 28 takımın katılımıyla gerçekleşen, ülkelerin mühendislik açısından dizayn, mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında boy gösterdiği 13. RoboBoat 2023 Elektrilkli Otonom Su Üstü Araç Yarışması’na katılan ilk ve tek Türk takımı olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)-Ortahisar Creatiny RoboTeam Takımı, dünya 2.’liğini elde etti.

KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam Takımı üyeleri, mutluluklarını "Ülkemizi temsil etmek ve gururlandırmak adına çıktığımız bu güzel yolda bizleri desteklediğiniz, bu süreçte üretken gençlerin yanında olduğunuz ve bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle paylaştı.

Öte yandan KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam Takımı üyelerinin, yarışma için gerekli teçhizat ve donanımı üzerinde barındırabilecek şekilde katamaran gövde formunda tasarladığı araç, Ares Tersanesi’nde üretildi. Gemide kullanılan sevk sistemi (utras itici) lityum iyon piller ve güç dağıtım sistemi, Degz Robotics tarafından ekibe hediye edildi. Otonom teknenin elektronik ve yazılım ile ilgili ihtiyaçları, geçtiğimiz yıl takımın elde ettiği 1.’lik neticesinde Armelsan tarafından temin edildi. Amerika’ya gidecek olan 5 kişilik ekibin gidiş-dönüş uçak biletleri ve vize masrafları, Ortahisar Belediyesi tarafından karşılandı.