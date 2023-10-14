Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 1982-1986 yılı mezunları, Kanuni Kampüsü’nde bir araya geldi.

KTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 1982-1986 yılı mezunları 41. yıl buluşması KTÜ Kanuni Kampüsü’nde gerçekleşti. Gerçekleşen buluşmaya aynı dönem Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın yanı sıra Trabzon’un ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen mezunlar katıldı. 41 yıl sonra gerçekleşen buluşmada Makina Mühendisliği Bölümü’ne giderek sınıf ve uygulama alanlarını gezen mezunlar, eski günleri yad ederek hasret giderdiler.

KTÜ ailesinin bireyleri olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, “41 yıl sonra aynı çatı altında yıllarımızı geçirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte hasret giderme fırsatı bulduk. KTÜ olarak her zaman mezunlarımıza değer verdik. Onlar neredeyse, KTÜ orada anlayışından vazgeçmedik. KTÜ ekolünün önemli parçası olan mezunlarımızla bir arada olmak büyük mutluluk. Bugün Makine Mühendisliği Bölümü’ne ilk adım attığımız o heyecanları, mutlulukları ve aynı zamanda geçmiş yılların hüznünü yaşadık. Katılım sağlayan tüm mezunlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.