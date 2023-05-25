Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Psikiyatri Servisi’nde oluşan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi müdahale ederken hastalar Acil Servis ve planlanan diğer bölgelere tahliye edildi. Hastane Afet Planı’nın aktive edildiği tatbikat, Olay Yönetim Merkezi’nde, Olay Yönetim Ekibi tarafından yönetildi. Olay Yönetim Ekibi’nde yer alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkaya ile Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Hastane Afet Planı doğrultusunda görevlerini icra etmek maksadı ile tatbikata katıldı.

Tatbikata, UMKE ekipleri ile AFAD ekipleri gözlemci olarak katıldı. Tatbikat sonrası Hastane Afet Planı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş “Çok verimli ve öğretici bir tatbikat oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir afetle karşılaşmayız ama gerek hastanemizde olabilecek bir afette gerekse de ülkemizin diğer bölgelerinde vuku bulacak bir afette, hastanemize düşen görevi layığı ile yapabilmemiz için bu gibi tatbikatların hayati önemi haiz olduğunu düşünüyorum” dedi.