Karacabey’de uzun bir süredir gündemin ilk sıralarında yer alan Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komitesi seçimlerini kazanan taraf Muammer Üstündağ’ın beyaz listesi oldu. Üstündağ’ın beyaz listesi 18, diğer aday Gökhan Tüydeş’in sarı listesi ise 2 meclis üyesi çıkardı. Bu yıl kuruluşunun 52’inci yılını kutlayan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda heyecan 8 meslek komitesi seçimleriyle başladı. Oy kullanma hakkına sahip 951 üyeden yaklaşık 757’si, KTSO Hizmet Binası’nda kurulan 4 sandıkta yeni dönem meclis üyelerini belirledi.

Karacabey’de uzun bir süredir gündemin ilk sıralarında yer alan Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komitesi seçimlerini kazanan taraf Muammer Üstündağ’ın beyaz listesi oldu. Üstündağ’ın beyaz listesi 18, diğer aday Gökhan Tüydeş’in sarı listesi ise 2 meclis üyesi çıkardı. Bu yıl kuruluşunun 52’inci yılını kutlayan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda heyecan 8 meslek komitesi seçimleriyle başladı. Oy kullanma hakkına sahip 951 üyeden yaklaşık 757’si, KTSO Hizmet Binası’nda kurulan 4 sandıkta yeni dönem meclis üyelerini belirledi.

2 dönem KTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Naci Güncü’nün aday olmadığı seçimlerde iki liste yarıştı. İş İnsanı Muammer Üstündağ ‘beyaz liste’ ile Genç İşinsanı Gökhan Tüydeş de ‘sarı liste’ ile seçimlere katıldı. Karacabey İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde iki adaylı büyük bir heyecana sahne olan seçimlerde, 8 meslek komitesinden 7’sini Muammer Üstündağ’ın beyaz listesi kazanırken, sarı liste yalnızca Gökhan Tüydeş’in de yer aldığı 4. Komite’den galip çıktı.

KTSO organ seçimlerinin ardından askı süresi sona erdikten sonra seçilen 20 asil meclis üyesi, 15 Ekim 2022 tarihinde bu kez yine İlçe Seçim Kurulu gözetiminde kurulacak sandıkta 7 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek. Buradan çıkacak sonuç sonrası Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetim kurulu ve meclisi görevine resmen başlamış olacak.

Karacabey’de merakla beklenen seçimi kazanan Muammer Üstündağ, “Çok güzel ve örnek olacak demokratik bir seçim süreci yaşadık. Bizlere oy veren vermeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde tüm meclisimizin ve yönetimimizin desteği ile yapacağımız çalışmalarla seçim öncesi vaatlerimizi yerine getireceğiz. Çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Odamızla birlikte ilçemize en güzel katkıyı sağlamaya çalışacağız. Diğer listenin adaylarını da seçim sürecinde gösterdikleri demokratik yarıştan ötürü tebrik ediyorum. Ayrıca, iki dönem Odamızda başkanlık yapan Naci Güncü ile meclis üyelerine ve geçmiş dönem yöneticilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Muammer Üstündağ,8 komiteden 7 komiteyi kazanırken sadece 4’ncü komiteyi kaybetti. Buna göre;

1. Komitede; Nejat Deveci, Bülent Türe, Abdullah Akkoç

2. Komitede; Çağan Yüksel, Zafer Ok, Adem Surguç

3. Komitede; Muammer Üstündağ, Savaş Ok, Nevzat Akkuş

4. Komitede; Gökhan Tüydeş, Hakan Küçük

5. Komitede; Adem Bektaş, Tuncay Kırmaz, Doğukan Aran

6. Komitede; Oğuzhan Ünen, Esat Yavuz

7. Komitede; Zafer Somuncuoğlu, Nuri Çiftçi

8. Komitede; Duygu Emir, Serap Özcan Sağdıç isimleri komitelere seçildi.