Konya Ticaret Odasının Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönemin ilk toplantısında Meclis Üyelerine başarılar dileyen Başkan Öztürk, “İnanç ve kararlılıkla üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için daha çok çalışma azmimiz ve irademiz bu dönemde de devam edecektir” dedi.

Konya Ticaret Odasının Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönemin ilk toplantısında Meclis Üyelerine başarılar dileyen Başkan Öztürk, “İnanç ve kararlılıkla üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için daha çok çalışma azmimiz ve irademiz bu dönemde de devam edecektir” dedi.

Konya Ticaret Odasının, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya seçimin ardından göreve başlayan yeni Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda söz alan Meclis Üyeleri gündemdeki konularla ilgili görüşlerini dile getirdi. KTO Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açıldı. Arıcı, gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, konuşmasını gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’ü kürsüye davet etti. Sözlerine, İstanbul İstiklal Caddesinde, Gaziantep Karkamış’ta ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan sivil vatandaşları ve askerleri anarak başlayan Başkan Öztürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kararlılıkla terör hedeflerine karşı operasyonlarını sürdürmektedir. Bu çerçevede kısa bir süre içinde başlamasını beklediğimiz, sınır ötesi kara operasyonlarında Kahraman Ordumuza muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, ayaklarına taş değmesin” dedi.

"Güçlü bir ekonominin daha sağlam bir siyasal ve sosyal istikrarın temeli"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk yeni Meclis’te yer alan üyelere başarı dileyerek, “Seçimlerimizde vekaletini aldığımız Konyalı tacir ve müteşebbislerimizi temsil edeceğimiz yeni dönemde de sizlerle birlikte Konya Ticaret Odasını yönetme onur ve sorumluluğunu layıkıyla taşımanın gayreti içinde olacağız. Güçlü bir ekonominin daha sağlam bir siyasal ve sosyal istikrarın temeli olduğu gerçeği ile Konya Ticaret Odası olarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkımızı artırmak yeni dönemde de ana hedefimiz olacaktır. Geçtiğimiz dönem başlattığımız projelerimizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. İnanç ve kararlılıkla üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için daha çok çalışma azmimiz ve irademiz bu dönemde de devam edecektir. Burada bulunan arkadaşlarımızla çıtayı daha da yükselteceğimize inanıyorum. Hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Temennimiz enflasyonun en kısa sürede düşmesidir"

Konuşmasında son olarak kamu ve iş aleminin gündemindeki asgari ücret konusu ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Selçuk Öztürk, “Ülkemiz ekonomisinin en büyük sorunu yüksek enflasyon olmaya devam etmektedir. Temennimiz enflasyonun en kısa sürede düşmesidir. İşçilerimizin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin korunmasından yanayız. Ancak asgari ücrete enflasyon üzerinde yapılan artışlar işverenimizin de yükünü gittikçe artırmaktadır. Üyelerimiz artan maliyetleri karşılamakta zorlanmaktadır. Talebimiz çalışanların refahının korunması, bununla birlikte enflasyon üzerindeki artış farkının kamu otoritesince karşılanmasıdır. İşverenimize çalıştırdıkları personel sayısına göre bir destek mekanizması uygulanmalıdır. Bu konudaki talebimizi ekonomi yönetimimize de iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İhracat yapan Konyalı sanayicilerimiz artan işçi maliyetlerini karşılamakta zorlanmaktadır"

Asgari ücret konusu ile ilgili söz alan Meclis Üyesi Mustafa Bozdam da “Konya ekonomisi ihracata dayalı büyümektedir. İhracat yapan Konyalı sanayicilerimiz artan işçi maliyetlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Sanayicimiz, asgari ücret artışlarını ihracat kalemiyle karşılayamamaktadır. Bu sebeple asgari ücret artışındaki fark mutlaka kamu hazinesinden karşılanmalıdır. Bu konuda üyelerimizin taleplerini hükümetimize ilettik” dedi.

Toplantıda son olarak söz alan Meclis Üyesi Burhan Canlı ise Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına Konya Ticaret Odası olarak bir hatıra ormanı oluşturulması önerisini dile getirdi.