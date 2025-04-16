Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezileri programı kapsamında, KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kemal Topsakal’dan oluşan heyet, Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen 137. Kanton Fuarı’nın (Canton Fair) 1. Fazını ziyaret etti.KAYSERİ (İGFA) - Ziyaret programı çerçevesinde, Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ticaret Bakanlığı Guangzhou Ticaret Müşaviri Şerife Yıldırım Demirel ile birlikte fuar alanında stant açan firmalar ziyaret edildi. Fuara Kayseri’den katılım sağlayan firmalara plaket takdim edilerek, uluslararası ticaretteki başarıları ve katkıları onurlandırıldı.

Heyet, ayrıca İstanbul Ticaret Odası’nın Kanton Fuarı’nda kurduğu standı da ziyaret etti. Bu kapsamda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Haziroğlu, İbrahim Doğan Salman ve Salih Sami Atılgan ile bir araya gelinerek kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kayseri Ticaret Odası olarak, gösterdikleri misafirperverlik ve desteklerinden dolayı başta Başkonsolosluğumuza, Ticaret Müşavirliğimize ve ilgili tüm kurumlara teşekkür eder; fuarda yer alan tüm firmalarımıza başarılı ve verimli bir fuar süreci dileriz.