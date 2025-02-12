Konya Ticaret Odası (KTO) Ana Metal ve Döküm Sanayi Meslek Komitesi’nin İstişare Toplantısı yoğun bir katılımla yapıldı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, "Sektörlerin sorunlarının çözümü için, ilgili kurum ve kuruluşlarla olan görüşmelerimizi ve işbirliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Konya Ticaret Odası’nın sektörlerin sorunlarını belirlemek ve çözüm yolu aramak amacıyla düzenlediği Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda, Ana Metal ve Döküm Sanayi Meslek Komitesi’nin istişare toplantısı, KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz misafir olarak katıldı. Toplantıda konuşan Ana Metal ve Döküm Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Yolcu, döküm sanayi sektörünün Konya ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Bu anlamda, sektörün gelişimi ve daha iyi yerlere gelmesi adına sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Yolcu, bu konuda gerekli adımları atan ve sektörü yalnız bırakmayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk’e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

"Döküm sanayi sektörü konya için çok önemli"

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, oda olarak üyelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, bu doğrultuda meslek komitesi toplantılarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Öztürk, bu toplantıların oldukça verimli geçtiğini ve sektörlerin sorunlarının çözümüne ilişkin önemli bir istişare ortamı sunduğunu kaydetti. Ana Metal ve Döküm Sanayi sektörünün Konya için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, sektörle ilgili şu bilgileri verdi:

"Konya’nın ilk 5 sektörü arasında yer alan döküm sanayinde şehrimiz, temel hammadde bazında ülkemizin öncü şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Pik, sfero ve çelik dökümde işletme sayısı bakımından Türkiye’de lider konumdayız. Türkiye’de faaliyette olan yaklaşık 1.000 döküm firmasının 300’ü Konya’da yer almaktadır. Konya’daki tüm işletmelerin tahminen en az yüzde 40’ı metal döküm değer zincirinin parçasıdır. Ayrıca, döküm sektörünün Konya ihracatının yüzde 63 ve Konya sanayi ihracatının yüzde 78’inde payı vardır. Türkiye’deki dökümhanelerin yüzde 30’u Konya’da bulunmaktadır. Konya’daki üretimin yüzde 65’i demir, yüzde 25’i çelik ve yüzde 10’u ferrüz olmayan dökümdür. Konya’da döküm sanayiinde yaklaşık 10 bin kişi istihdam edilmektedir."

"Sorunların çözümüne yönelik işbirliğimiz sürüyor"

Sektörün karşılaştığı sorunların çözümünün, Konya’nın ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Öztürk, "Sorunların çözümü, ekonomimiz içerisinde büyük bir payı bulunan döküm sanayi sektörünün büyüme trendini hızlandıracak, böylece dünya pazarından daha fazla pay almamız mümkün olacaktır. Konya Ticaret Odası olarak, sektörümüzün yaşadığı bu sorunları biliyor, takipçisi oluyor ve sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla olan görüşmelerimizi ve işbirliğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektöre fuar çağrısı

Döküm sanayi sektörünün en önemli fuarlarından birinin İstanbul’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Öztürk, sektörün Konya’da bu denli gelişmiş olmasına rağmen Konya’da bir fuar yapılmamasının üzücü olduğunu kaydetti. Bu anlamda sektör temsilcilerine çağrıda bulunan Başkan Öztürk, "Gelin hep birlikte, döküm sanayi sektörümüzün en önemli fuarlarından birini şehrimize kazandıralım. Fuar alanımızın altyapısıyla, şehrimizin potansiyeliyle bunu başarabiliriz" diye konuştu. Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren Model Fabrika’nın önemli bir hizmet verdiğini söyleyen Öztürk, sektör temsilcilerine bu hizmetten yararlanmaları çağrısında da bulundu. Başkan Öztürk, "Konya Model Fabrikamız verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut yapısını değiştirip insan, makine, ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanmalarını amaçlamaktadır. İşletmelerimizin verimliliğini artırmaya dönük bu hizmetten yararlanmanızın büyük katkılarını göreceksiniz" dedi.

"Üreticimizin her zaman yanındayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz da, bakanlığın çevre mevzuatıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, iş dünyasıyla gerçekleştirilen bu tür istişareleri önemsediklerinin altını çizerek, "Konya’mızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın bu konuda net talimatı var. Özellikle üretimizin, sanayicimizin sorunlarının çözümü noktasında yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve sorularının alındığı toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunuldu.