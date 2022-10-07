TOBB Delegeleri Yedek Üyeler: Sinan Taşpınar, Mustafa Özçakı, Hacı Ünsal Erkilet, Adem Nuralan, Abdullah Kemal Zorlu, Mustafa Tecimer, Hakkı Ulusoy, Murat Kanıcıoğlu, Hakan Karabulut, Aytaç Kırmızıtaş, Kazım Karagöz, Resul Deniztaş, Cevdet Kahraman, Ahmet Polat, Yasin Mutlu, Ahmet Çetin ve Süleyman Aydemir.

TOBB Delegeleri Asil Üyeler: M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adnan İncetoprak, Ahmet Akçakaya, Ahmet Kirazoğlu, Ali Doğan, Hacı Çevikel, Ahmet Soysal, Kürşad Türkoğlu, Bülent Ünlüsavuran, Alper Tuna Elmacı, Muammer Topsakal, Mustafa Aydın, Mehmet Gülsoy, Selim Kadir Sepici, Mehmet Yağanlı, Necati Selçuk Şahin ve Ahmet Akşar.

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Salih Şalgamcı, Hakan Coşkun, Alpaslan Okandan, Mehmet Çetin, İzzet Bakır ve Alper Tunga Toksoy.

Disiplin Kurulu Asil Üyeler: Ahmet Tural, Nebi Yemlihalıoğlu, Ahmet Güneş, Kadir Teltelici, Ali Kürtüncü ve Mustafa Karslıoğlu.

Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi

Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mustafa Namık Karamercan, Abdurrahim Yıldız, Murat Dur, Murat Cingil, Alperen Murat, Mükremin Çapar, İsmail Hattat, Muammer Koçyiğit, Mustafa Can Güntan ve H. Avni Türkmen.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Ömer Gülsoy (Yönetim Kurulu Başkanı), Erol Sırıklı, M. Ali Yörük, Latif Başkal, Mustafa Okutan, Hüseyin Mercan, Şevket Uyar, Mehmet Gülsoy, Hacı Bekir Kuzucu, Ahmet Emre Sönmez ve Hasan Köksal.

Kayseri Ticaret Odası’nda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

1 Ekim’de seçime giden KTO’da 41 komitenin tamamını kazanan mevcut başkan Ömer Gülsoy, güven tazelemişti. Seçimin ardından odada görev dağılımı da belirlendi.

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) seçimin ardından görev dağılımı da yapıldı.

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