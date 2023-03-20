Körfez Ticaret Odası (KTO) yönetim kurulu üyeleri, deprem bölgesine yapılan yardımlar ile ilgili yasal düzenleme talebinde bulundu.

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu her hafta düzenli olarak yapılan toplantılarında oda, il ve ülke gündemi ile ilgili konuları görüşerek, fikir alışverişlerinde bulunuyor. Bu çerçevede, son yapılan yönetim kurulu toplantısında üyeler, deprem bölgesine yapılan yardımlar ile ilgili yasal düzenleme talebinde bulundu.

KTO’dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası ülkemizdeki tüm yurttaşlarımız gibi esnaf, tüccar ve sanayicinin de ne kadar fedakarca bölgeye katkı sunmak adına tüm imkanlarını kullandığına bütün dünya ülkeleri ve halkları hayranlık içerisinde şahitlik etmiştir. Yapılan ayni ve nakdi yardımların olabildiğince artırılması adına maliye bakanlığı nakit yardımların AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılması şartı ile yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim yapılacağına dair yasal düzenleme yapmıştır. Fakat gelinen durum itibariyle, yapılan ayni yardımların gelir ve kurumlar vergisinden indirim yapılabilmesi için bölgeye sevk edilmiş olan ayni yardımların bölgede bulunan AFAD sorumlularınca teslim alındığını gösterir teslim-tesellüm fişi gerektiğine dair Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından il başkanlıklarına tebliğ yapıldığına dair duyumlarımız olmuştur" denildi.

"Yasal olarak düzenlemesini talep ediyoruz"

Açıklama şöyle devam etti:

"Depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye yapılan yardım sevkiyatlarını düşündüğümüzde, böyle bir organizasyonun yapılabileceğini öngörmek bölgeye o günlerde giden herkes tarafından mümkün olmayacağına şahitlik edilmiştir. Buna rağmen Gelir İdaresinin bölgeye sevk edilmiş olan ayni yardımların bölgede bulunan AFAD sorumlularınca teslim alındığını gösterir teslim-tesellüm fişi gerektiğine dair görüşünün olması daha önceden yapılmış ya da şimdiden sonra yapılacak ayni yardımlar için işverenlerimiz önümüzdeki dönemlerde sıkıntıya sokabileceğini aynı zamanda da önümüzdeki yardımlar konusunda çekinceler oluşturabileceğini öngörmekteyiz. İlgili kurum ve kuruluşların bir an önce konuyu bölgenin fiili durumunu da dikkate alarak yasal olarak düzenlemesini talep ediyoruz" denildi.