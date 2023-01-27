Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi yıkılmaz, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi yıkılmaz, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, ziyarette Kuşadası’nın ticari potansiyeli ve turizm imkanlarıyla ilgili Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza’ya bilgi verdiklerini söyledi. Aynı zamanda, Oda üyelerinin en çok vize talebinde bulunduğu Yunanistan’ın yetkili vize şirketi Kosmos’un, Kuşadası Ticaret Odası binasında hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Akdoğan; iki yakanın birbirine yakınlığının avantajlarından yararlanarak, ticari bağlantıların arttırılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve kendilerini Kuşadası’na davet ettiklerini dile getirdi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza da, iki ülke turizminin salgın sonrası eski günlere dönmeye başladığını ve bunun iki halkın da ticaret ve turizm de işbirliği fırsatları için çok önemli olduğunu söyledi. En kısa sürede Kuşadası’nı ziyaret edeceğini belirterek, ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti.