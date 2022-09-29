Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Artık yeni bir sürece girdik. Biliyorsunuz seçim heyecanı başladı ve 5 Ekim’de sandık başına giderek demokrasinin gereğini yapacağız" dedi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Artık yeni bir sürece girdik. Biliyorsunuz seçim heyecanı başladı ve 5 Ekim’de sandık başına giderek demokrasinin gereğini yapacağız" dedi.

KTO eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, komite üyeleri ve internet üzerinden yapılan bağlantıyla Ukrayna Altyapı ve Ulaştırma Bakanlık Sözcüsü Sabır Dadashov katıldı. Toplantıda, ay içinde gerçekleşen otomotiv sektörü çalıştayıyla ilgili Meclis Üyesi Halil Küçük, endüstri sektörü çalıştayına ilişkin ise Meclis Üyesi İnan Günay söz alarak, bilgilendirmelerde bulundu. Ukrayna Altyapı ve Ulaştırma Bakanlık Sözcüsü Sabır Dadashov toplantıya internet üzerinden bağlanarak, Ukrayna’nın güncel durumu ve ileride yapılacak potansiyel altyapı işleri hakkında bilgi verdi.

"158 ağacımızı kurtardık"

Oda Genel Sekreteri Berat Nas, kendi enerjisini üreten az sayıda odalar arasında yer alan KTO’nun enerji tüketiminin yüzde 63’ünü karşıladığını açıkladı. Nas, "Mayıs 2021 ile ağustos 2022 dönemleri arasında elde ettiğimiz verileri değerlendirdiğimizde; 16 aylık süreçte en az 1,67 ton karbondioksit gazının doğaya salınmasını engelleyerek yaklaşık 158 ağacımızı kurtarmış olduk. Odamızda 1 günde ortalama üretilen elektriğin hacmini hesap edebilmek için ev örneği verirsek, 1 günde 15 evin ihtiyacı olan elektriği üretmekteyiz" dedi

"Demokrasinin gereğini yapacağız"

Görev süresinde hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Recep Öztürk, "Acısıyla, tatlısıyla, 100 yılda bir olacak pandemisiyle, ekonomik kriz, savaş gibi birçok zorlukla hep birlikte mücadele ettiğimiz bu 4 yılda Körfez Ticaret Odası’na pek çok ilki ve yeniliği de hep birlikte getirerek odamızın vizyonuna ciddi katkılar sunduk. Artık yeni bir sürece girdik. Biliyorsunuz seçim heyecanı başladı ve 5 Ekim’de sandık başına giderek demokrasinin gereğini yapacağız. Bu gereklilikle de seçmen listelerinde yer alan tüm üyelerimizi seçim günü oy kullanmaya davet ettiğimi belirtmek istiyorum. Başta Meclis Başkanımız Güngör Ayhan’a ve meclis divanımıza yönetim kurulu ve meclis üyelerimize, komitelerimiz, kadın ve genç girişimciler kurullarımız ile yüksek istişare, ihracat, disiplin kurullarımıza kısaca birlikte çalıştığımız tüm yol arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, gerçekleştireceğimiz seçimlerimizin başta üyelerimiz, ilçemiz, ilimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.