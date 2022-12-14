Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile bir araya gelen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, iş birliklerinin devam edeceğini söyleyerek, "Körfez Belediyemiz ile göreve geldiğimiz süre boyunca çok önemli iş birliklerine imza attık, her destek istediğimizde belediyemizi yanımızda hissettik" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile bir araya gelen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, iş birliklerinin devam edeceğini söyleyerek, "Körfez Belediyemiz ile göreve geldiğimiz süre boyunca çok önemli iş birliklerine imza attık, her destek istediğimizde belediyemizi yanımızda hissettik" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti. Körfez adına güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, iş birliklerinin devam edeceğine dikkat çekerek, "Körfez Belediyemiz ile göreve geldiğimiz süre boyunca çok önemli iş birliklerine imza attık, her destek istediğimizde belediyemizi yanımızda hissettik. Ortak noktamız olan Körfez ilçemiz için bundan sonraki süreçte de iş birliğimizin en üst düzeyde devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Körfez Ticaret Odası ile ilçemiz için pek çok ortak çalışmamız ve iş birliklerimiz oldu. İlçemizin en önemli kurumlarından biri olan Körfez Ticaret Odası ilçemize çok ciddi değer katmaktadır. Çalışmalarınızda başarılar diliyor, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette, Recep Öztürk’ün yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Ayşe Hacet Aşar, Fatih Fidan, Fatih Uykun, Ahmet Kaya, Uğur Kılıç, meclis katip üyesi Fatoş Durak, meclis üyeleri Nihatcan Kırcı, Yunus Coşkun, Mehmet Ali Tosun, komite üyesi Hazel Uzun da yer aldı.