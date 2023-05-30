Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ile ulusal ve uluslararası hizmet veren yerli işletmeler, tarifesiz sefer düzenleyen havayolu işletmeleri ve yabancı havayolu işletmelerinde de istihdam edilen kabin memuru adayları, uygulamalı mock-up eğitimi ile gerçek uçuşa hazırlanıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Ayça Mezde, kabin memuru adaylarının sıkı eğitimlere tabi tutulduğunu belirterek önemli bilgiler aktardı. Mezde, “Bilinenin aksine bir kabin memurunun en önemli görevi; uçuşun ve yolcunun emniyeti ile güvenliğinden sorumlu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda kabin memurları çok yoğun uygulamalar içeren, alanında uzman akademisyenler eşliğinde oldukça sıkı ve nitelikli eğitimlerden geçmektedir. Bütün kabin memurları, uçuş öncesi, uçuş esnası ve sonrası da dahil olmak üzere uçuş emniyetinin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak donanım ile mezun olmaktadır” dedi.

Gerçek uçak içerisinde mock-up eğitimi KTO Karatay’da

KTO Karatay Üniversitesi’nde verilen mock-up eğitiminin kabin memuru adaylarına sağladığı faydalara değinen Mezde, “Mock-up eğitimi, acil durum emniyet kuralları dersinde öğrenilen bilgiler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan kuruluşların mock-up eğitim cihazlarında uygulamalı olarak verilmektedir. Mock-up eğitimleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kurallar çerçevesinde gerçek bir uçuş deneyimi sunan uçak ortamında, son teknoloji ve donanıma sahip cihazlarda gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimi alan kabin memuru adayları; yangın, basınç boşalması, tahliye, uçağa kuş çarpması, suya acil iniş ve motor arızası gibi olası acil durumlara karşı tüm bilgi ve donanıma sahip olmaktadır” şeklinde konuştu.

Sivil havacılık kabin hizmetleri memurları KTO Karatay’da yetişiyor

KTO Karataylı öğrencilerin İngilizce’yi hem genel hem de mesleki olarak ileri seviyede ve akıcı olarak kullanım becerisiyle mezun olduklarını söyleyen Mezde, “Öğrencilerimiz, 8 farklı yabancı dil eğitiminden yararlanmakta, kabin memurlarının sahip olması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dil eğitimini yoğun ders programları ile almaktadır. Kabin memuru adayı öğrencilerimiz, yabancı dil eğitimlerinin yanı sıra emniyetten ilk yardıma, uçuş psikolojisinden iletişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmektedir” diyerek KTO Karataylı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin sektörde aranan isimler olarak mezun olduklarını ifade etti.