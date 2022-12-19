Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencileri, “Baret Takma” töreninde mesleğe ilk adımlarını attı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencileri, “Baret Takma” töreninde mesleğe ilk adımlarını attı.

KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenen törende, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencileri mesleklerinin simgesi olan baretlerini takma heyecanını yaşadı.

Açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli, “Geleneksel olarak her yıl yaptığımız Baret Takma Törenini, öğrencilerimizin hem mesleğe alışmalarını sağlamak hem de gelecekte icra edecekleri mesleklerine ışık tutmak için düzenliyoruz. Öğrencilerimiz, çok geniş istihdam alanına sahip olan bir bölümden mezun olacaklar. Bu vesile ile öğrencilerimizin İnşaat Mühendisleri Gününü kutluyor, kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Sevimli, “Gelişen teknoloji karşısında bilgilerinizi yenileyin, meslek heyecanınızı kaybetmeyin, öğrenmek için çabalayın ki mezun olduğunuzda sektörde aranan KTO Karataylı mühendisler olarak yerinizi alın. Bizler, akademisyen olarak siz değerli ailelerin çok kıymetli evlatlarına en iyi eğitimi vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm öğrencilerimizin gelecekte başarılı mühendisler olmaları için KTO Karatay Üniversitesi olarak her zaman yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.

“Alanında başarılı mühendisler olacağınıza inancımız tamdır”

Konya Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, öğrencilerin hedeflerini belirlemelerinin önemini belirterek, “Bir noktaya ulaşabilmek için hedefinizi belirleyin. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli parametrelere sahip olun ve gayret gösterin. İyi bir çalışma sonrası başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Eğitim alanında köklü bir kurum olan KTO Karatay Üniversitesinde eğitim alıyorsunuz. Hayatınızın her alanında buradan aldığınız eğitim, bilgi ve birikimle alanında başarılı mühendisler olacağınıza inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

“İnsanlık için önemi büyük projelerde yer alacağınıza eminim”

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Süleyman Kamil Akın öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak, “Mesleğe adımınızı attığınızda alanınızda en iyisi olmak için bilgilerinizi sürekli güncellemelisiniz. Yapacağınız işin aranan isimleri arasında yer almalısınız. Bunun için çok çalışmalı, etik kurallara değer vermeli ve işinizi takip etmelisiniz. Üniversite sıralarında, mesleki açıdan kendinizi en iyi şekilde geliştirebilirsiniz. Mezun olduğunuzda insanlık için önemi büyük projelerde yer alacağınıza can-ı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, 55 inşaat mühendisi adayının baretlerini takmaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programa, Konya Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı aynı zamanda KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği akademisyenlerinden Dr. Süleyman Kamil Akın, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.