Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Soba Başı Sohbetleri” programı, bu yıl “Biz Bize Soba Başı Sohbetleri” ve “Soba Başı Engelsiz Sohbetler” temasıyla tüm öğrencileri bir araya getirecek.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Soba Başı Sohbetleri” programı, bu yıl “Biz Bize Soba Başı Sohbetleri” ve “Soba Başı Engelsiz Sohbetler” temasıyla tüm öğrencileri bir araya getirecek.

Soba Başı Sohbetleri, 12-16 Aralık tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesinin merkez kampüsün de gerçekleşecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Soba Başı Sohbetlerinin altıncısı, bu yıl “Biz Bize Soba Başı Sohbetleri” temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik boyunca KTO Karatay Üniversitesi; atölyelere, konserlere, gösterilere ve birçok aktivitenin bulunduğu keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

“Soba Başı Engelsiz Sohbetler” konseptiyle Sosyal Hizmet ve Etkileşim Topluluğu tarafından "Mail Art Atölyesi", Çocuklar İçin Mücadele Topluluğu tarafından "Baskı Atölyesi", Odyoloji Topluluğu tarafından "Sağır Sultan Etkinliği", Hayvan Dostları Topluluğu tarafından ise "Rozet Yapımı Atölyesi" dezavantajlı lise ve üniversite öğrencileri için gerçekleştirilecek. Konser, atölye, oyun, tiyatro, dj performansı, söyleşi, alan etkinlikleri gibi birbirinden farklı aktivitelerin yanı sıra deneyimli oyuncular Emre Karayel ve Emrah Kaman’ın stand up gösterilerinin yer alacağı Soba Başı Sohbetleri, 12-16 Aralık tarihleri arasında liseli ve KTO Karataylı öğrencilere kapılarını açacak.