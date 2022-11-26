Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından “Çocukluk Çağında Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda “Yaptığını Anlat, Uyguladığını Göster” temasıyla farklı disiplinler açısından Türkiye’de ve dünyada çocukluk çağındaki erken müdahale konularında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından “Çocukluk Çağında Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda “Yaptığını Anlat, Uyguladığını Göster” temasıyla farklı disiplinler açısından Türkiye’de ve dünyada çocukluk çağındaki erken müdahale konularında değerlendirilmelerde bulunuldu.

KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, fizyoterapistler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen sempozyumun açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış programına KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Füsun Sunar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert ve alanında uzman çok sayıda bilim insanı katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Füsun Sunar, KTO Karatay Üniversitesi olarak Çocukluk Çağında Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımız bizler için çok özeldir. Doğuştan veya sonradan meydana gelen fiziksel rahatsızlıkların, erken müdahale ve rehabilitasyonla tam tedavi edilebileceği tespit edilmiştir. Nasıl ki, fizyoterapistlerimiz, pediatristlerimiz, uzmanlarımız bir hastaya yaklaşırken multidisipliner ve bütüncül yaklaşıyorsa, bizler de sempozyum boyunca bu bakış açısıyla, çocukluk çağında erken müdahale konusunu biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleriyle değerlendireceğiz. Etkinlik için üniversitemize, konuklarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert yaptığı konuşmada, “Eğitim, öğretim hayatımızın her alanında yer almaktadır. Bizler kendimizi geliştirmeye, yenilikleri takip etmeye, soru sormaya, sorularımıza cevap aramaya sürekli ihtiyaç duymalıyız. Bilgi ve deneyimlerini bize aktaracakları için sempozyuma katılım gösteren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyum başkanlarından Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan da, “Burada olmaktan dolayı oldukça mutlu ve heyecanlıyım. Ev sahipliği için akademisyenlerimize ve KTO Karatay Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Erken müdahale, tüm dünyada ve ülkemizde bir farkındalık konusu haline gelmiştir. Erken müdahale konusunda biz fizyoterapistlerin tüm dünyada etkin olması açısından çalışmalar yürütüyoruz. Bugün çocuk yeni doğduğunda o gün neler yapılacağını artık biliyoruz. Bu toplantı, fizyoterapi bilimi için büyük önem arz etmektedir. Aramızda, duayen hocalarımızı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımları için akademisyenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İki gün sürecek olan sempozyumun ilk günü, açılış programının ardından, alanında uzman isimlerin “Tortikollise Bakış Açısı Nasıl Değişti?”, “Farklı Disiplinler Gözüyle Riskli Bebek”, “Fizyoterapist Gözüyle Erken Müdahale”, “Problemin Kaynağı Ne? Duyusal mı Motor mu?” başlıklı sunumlarıyla sona erdi.