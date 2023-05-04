Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için uluslararası şartları sağlayarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin sahibi oldu.

KTO Karatay Üniversitesi, kalite yönetimi konusundaki yaptığı çalışmalar ve paydaşlarına sağladığı iş sağlığı ve güvenliği standartları sayesinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı. Bu belge ile tüm birimleri Türkiye’de tescillenen ilk üniversite oldu.

“Bu belge yaptığımız başarılı çalışmaların sonucunu yansıtmaktadır”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; belgenin alınmasına ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemiz, kalite yönetim sistemi konusundaki mükemmeliyetini korumak ve geliştirmek için sürekli çalışmaktadır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmak, paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhüdümüzü göstermekte ve yaptığımız başarılı çalışmaların sonucunu yansıtmaktadır. Bu belge, üniversitemizin gelecekteki başarılarının yanı sıra, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha iyi bir iş sağlığı ve güvenliği ortamı oluşturmamıza ışık tutacak. Ayrıca tüm birimlerimizle Türkiye’de ilk kez ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini alan üniversite olmamızın da haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi kalitesini tescilliyor

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, kalite yönetimi çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, Güvenli Kampüs Belgesi, Sıfır Atık Belgesi gibi önemli belgelere sahip bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, kalite yönetimi konusundaki çalışmalarına sürdürülebilirlik ekseninde devam ediyor.