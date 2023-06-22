Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "2018 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı nezdindeki sıkı takip ve yaptığımız lobicilik çalışmaları çerçevesinde, nakliye ve lojistik sektörlerimizi ilgilendirmekte olan ve ilçe odalarına verilmeyen ‘K Türü Yetki Belgesi’ yetkisi Odamıza verilmiş olup; bu hizmet hafta itibari ile siz değerli üyelerimize Odamızda verilmeye başlanmıştır" dedi.

Körfez Ticaret Odası’nın haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Cemaleddin Fidancı Meclis Salonu’ndaki meclis toplantısına Nuh Çimento A.Ş. CEO’su Gökhan Bozkurt da katıldı. Toplantıda, rutin gündem maddeleri dışında üye tanıtımına ve komite sunumlarına yer verildi. KTO Yönetim Kurulu üyesi İnan Günay ve KTO Meclis Üyesi Yusuf Ayberk Öner, katıldıkları kariyer günü etkinliği hakkında sunum yaparken; üye tanıtımı bölümünde İpek Erbaş, Ece Aslı Kocabaş, Hasret Karakaş söz aldı. Ayrıca Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gümüş il çapında yapılan "Kocaeli’den Depremlere Bakış ve Depremin Hukuki Boyutu Paneli" hakkında bilgi vererek, deprem çalışmalarının KTO’da hedef meslek gruplarına yönelik verilecek eğitimlerle devam edeceğini bildirdi.

"Siz değerli üyelerimizin verimli çalışmaları sayesinde Odamız bu göreve layık görülmüştür"

Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79. Genel Kurul toplantısında, TOBB Ticaret Odaları Konseyi asil üyeliğine seçilen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Siz değerli üyelerimizin verimli çalışmaları sayesinde Odamız bu göreve layık görülmüştür. Bu seçimde aslında şahsımız değil oda organ üyeleri seçilmiştir. Oda çalışmalarımızda emek sarf eden meclis üyelerimizi, komite üyelerimizi, genç ve kadın girişimcilerimizi ve tüm oda organ üyelerimizi tebrik ederiz. Bizler de Konsey Üyesi olarak; bölgemizin ekonomik sorunları hakkında yaptığımız araştırmalar doğrultusunda tacirlerimizin ve tüccarlarımızın çözüm önerilerinin iletilmesini sağlayacağız" dedi. Öztürk, TOBB Ticaret Odaları Konseyi’nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KTO, K Türü Yetki Belgesini vermeye başladı

K Türü Yetki Belgesini KTO’da verilmeye başlandığını bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "2018 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı nezdindeki sıkı takip ve yaptığımız lobicilik çalışmaları çerçevesinde, nakliye ve lojistik sektörlerimizi ilgilendirmekte olan ve ilçe odalarına verilmeyen ‘K Türü Yetki Belgesi’ yetkisi Odamıza verilmiş olup; bu hizmet hafta itibari ile siz değerli üyelerimize Odamızda verilmeye başlanmıştır" şeklinde konuştu.